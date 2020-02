37- Chez les compagnons du devoir, le devoir c'est d'aller jusqu'au bout !

Bruno BACULARD a 46 ans. Il est sellier garnisseur et dirige la Sté ASSELLA à Chateaurenard qui fabrique entretient, répare ou personnalise artisanalement des sièges sur des véhicules à moteurs. Au delà du cuir matériau de base, il travaille aussi d'autres matières telles que le tissu, le PVC ou les baches pour les protections solaires.



Son métier, il 'a appris en faisant tout jeune le tour de France des Compagnons du Devoir.

Il nous confie que : " La première richesse du compagnonnage quand encore enfant on quitte ses parents pour apprendre un métier : c'est de retrouver une vie de famille ou on partage tout :les joies, les peines, et les devoirs". mutuels"