39- Le compagnonnage a fait de l'enfant timide que j'étais un chef d'entreprise

Bruno BACULARD a 46 ans. Il a fait le tour de France des Compagnons du Devoir pour apprendre son métier de sellier garnisseur.

La société ASSELLA qu'il a créée et qu'il dirige depuis 2005 s'est développée en diversifiant son activité au fil des ans.

Alors que Bruno BACULARD travaillait tout seul au début, l'animation d'une équipe est rapidement devenue un levier essentiel de la réussite de son entreprise.

Il nous explique notamment que lorsqu'on est patron, reconnaître et valoriser le travail bien fait est indispensable à la motivation et au bon état d'esprit général de l'équipe.