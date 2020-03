40- Se développer : c'est toujours penser créativité pour rester devant !

Bruno BACULARD a passé un CAP de sellier garnisseur avant de faire le Tour de France des Compagnons du Devoir et de devenir à son tour compagnon puis chef d'entreprise.

De cette période d'apprentissage, il en a retiré ses compétences techniques. Mais ce qui compte sans doute le plus à ses yeux aujourd'hui c'est le sentiment de s'y être épanoui grâce à la "famille des compagnons".



" Pour un jeune qui se sentirait manuel, qui aimerait voyager tout en étant encadré: le compagnonnage c'est une expérience géniale ! De l'adolescent qu'on est en partant, on en revient un homme !"