41 "Ce qui donne du sens à la vie, c'est d'avoir des projets"

Gérard GORY a 64 ans. Il est Arlésien, et alors qu'il était encore enfant, son père a su stimuler sa curiosité à l'égard de la nature tout en taillant les vignes avec lui en Camargue.

Puis rapidement sa curiosité est devenue une passion dont il a voulu faire son travail.

Aujourd'hui Gérard GORY est devenu un spécialiste international du martinet noir grace à ses travaux et ses nombreuses publications.



"Le travail de recherche est une école de modestie nous dit-il ; car à mesure que l'on découvre de nouvelles choses, surgissent dans le même temps de nouvelles questions dont on ignorait jusque là l'existence".