43- Le musé de la Romanité : un défi pour Nimes, une belle aventure pour moi

Gérard GORY, 64 ans, Arlésien et passionné par sa Camargue natale a une formation de naturaliste. Pourtant en 1988 on lui propose de devenir un acteur majeur du projet de construction du musée de la Romanité à Nîmes.

" Travailler parmi des archéoloques en tant que responsable des collections du musée pouvait surprendre du fait de ma formation, mais mes méthodes de travail m'ont servi à mener à bien ma mission.

J'ai pu collaborer avec des architectes connus dans le monde entier à la réalisation d'un ouvrage qui expose des objets vieux de 2000 ans, et dont certains sont gigantesques"