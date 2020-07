44 - "Je vais à nouveau contempler la nature pour le seul plaisir des yeux"

Gérard GORY a 64 ans. Cet arlésien, naturaliste passionné est un spécialiste international du martinet noir. Il nous explique à la fois ses craintes et ses espoirs sur l'évolution de la nature et le comportement des hommes.

"Dans un écosystème toutes les espèces sont dépendantes les unes des autres pour pouvoir survivre. Or l'homme met à mal ces équilibres fragiles par des comportements souvent irresponsables qui sont la cause du réchauffement climatique.

Si les gens de mon âge ne sont pas convaincus que nous devons changer, il faut que nous éduquions les enfants à la connaissance et à la protection de la nature.