47- La première raison du succès de l'homéopathie c'est son efficacité !

Guy VILLANO a 73 ans. Il exerce la profession de médecin homéopathe à Avignon depuis 40 ans, et il mesure au quotidien au contact de ses patients les effets négatifs de l'intrusion massive et mal maîtrisée des progrès technologiques dans nos vies

"Il est important pour la santé de chacun de rester à l'écoute de ses émotions et de ne pas se laisser laminer par ce qui est terre à terre...

Et pour le médecin que je suis il me parait indispensable de soigner les patients dans leur globalité".