49- Comme Compostelle, la vie c'est à la fois le chemin et le but du chemin

Laurence BONNIER a 39 ans.

C'est à l'âge de 29 ans qu'elle s'est découvert une passion pour le chemin de St Jacques de Compostelle.

Mais c'est beaucoup plus tôt à 16 ans qu'elle a exprimé son envie de voyager en partant vivre 1 an au Mexique loin de sa famille, dans le cadre d'échanges linguistiques organisés par le Club Rotary.

" Lorsqu'on on a 16 ans on se sent totalement disponible pour découvrir le monde... Et choisir de partir un temps loin des siens malgré le déchirement c'est sans doiute la meilleure façon d'apprendre la vie !"