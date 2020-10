51- Compostelle : être hospitalière c'est rendre au chemin ce qu'il m'a donné

Laurence BONNIER a 39 ans et elle enseigne l'espagnol à Grenoble.

Elle a découvert le chemin de St Jacques de Compostelle en 2010. Après 5 années de marche durant les vacances d'été elle a atteint le Finistérre où s'arrêtent les pas du pélerin tout au bord de l'océan.

Ce jour là elle s'est promis de poursuivre autrement le chemin. Et c'est ce qu'elle a fait en devenant hospitalière dans plusieurs gites en France ou en Espagne.

"Une des richesses du chemin de Compostelle, c'est d'accepter de se délester du superflu pour vivre en vérité avec la nature et avec les hommes".'