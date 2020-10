52- L'esprit de Compostelle : c'est en donnant qu'on reçoit

Laurence BONNIER a 39 ans et elle enseigne l'espagnol dans un collège à Grenoble.

Elle a parcouru le chemin de St Jacques de Compostelle pendant les congés scolaires en 5 ans.

Une fois le chemin terminé son désir a été de le poursuivre, mais autrement. Elle est donc devenue hospitalière sur "el camino" et elle a décidé d'enseigner bénévolement le français à des étrangers dans une MJC voisine de son domicile.

"Je voulais simplement donner aux autres, en me servant de mes compétences personnelles pour poursuivre ma vie dans l'esprit du chemin."