53 - Les Chrétiens sont porteurs de valeurs qui les aident à avancer

Maryse CHAUVAUX anime des émissions radio sur RCF Vaucluse depuis 2002. A cette époque notre radio s'appelait encore Radio Lumière.

Elle vit son engagement bénévole à la radio dans la contiuité de sa conversion au Christianisme en 1986 et de 12 années au Secours Catholique à Arles puis à Avignon consacrées à l'accueil et l'écoute des plus pauvres.

"L'accueil au Secours Catholique de personnes en grande difficulté a grandement contribué à ma conversion car on est évangélisé par les pauvres"