54 - Un chrétien esseulé est un chrétien en danger

Maryse CHAUVAUX produit et anime des émissions au micro de RCF Vaucluse depuis 2002.

Elle nous reconte aujourd'hui sa conversion brutale au christianisme en 1986 après des années de recherche intense de "LA VERITE" dans d'autres religions.

"Les décès brutaux de jeunes personnes de mon entourage m'avaient bouleversée et je me suis convaincue que la mort si jeune ne pouvait pas être la fin de la vie. La perte brutale de ces jeunes personnes que j'aimais a certainement contribué à à ma conversion".