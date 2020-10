55 - La radio est une compagnie qui rassure celui qui vit dans la solitude

Après 12 ans d'implication bénévole au Secours Catholique, Maryse CHAUVAUX produit et anime des émissions depuis 2002 au micro de RCF Vaucluse.

"Mon activité est bien sûr différente de celle que j'avais au Secours Catholique. Mais si au Secours Catholique on donne, à la radio on donne aussi... et on reçoit beaucoup.

La radio elle aussi est une activité tournée vers les autres où l'on fait de belles rencontres. Personnellement j'y nourrit ma foi et ma joie que je peux partager avec mes auditeurs."