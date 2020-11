56 - Se sentir reconnu est fondamental pour tout être humain

Maryse CHAUVAUX anime des émissions radio sur RCF Vaucluse depuis 2002. A cette époque notre radio s'appelait encore Radio Lumière.

Elle vit cette implication dans la contiuité de sa conversion au Christianisme en 1986 et des 12 années qu'elle a passées au Secours Catholique.

" L'individualisme est une gangrenne de notre société; mais je suis optimiste car je vois beaucoup de personnes et notamment des jeunes qui ont envie de donner et de se donner".