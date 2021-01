57- à 20 ans je voulais tout à la fois découvrir le monde et le changer

Jacques POULY est né il y a 68 ans dans une famille d'agriculteurs de St Nazaire dans le Gard. Après s'être enflammé à 16 ans pendant mai 68 en quête d'un idéal de justice sociale, il a poursuivi plusieurs aventures professionnelles dont la reprise d'une exploitation viticole biologique.

C'est à 30 ans qu'il s'est lancé dans le social, ce qui l'a conduit plus tard en 1997 à créer avec ses amis l'association Semailles à Avignon dans le but de lutter contre l'exclusion en facilitant l'accès au travail de la terre aux plus démunis.

" Mes parents n'ont jamais rejeté l'idéaliste que j'étais à 20 ans alors que de mon côté je les trouvais trop conformistes. En fait l'amour que nous partagions était bien au dessus de nos divergences".