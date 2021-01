59 - La valeur de l'effort tend à disparaitre dans une société de l'immédiateté

Jacques POULY à 68 ans. Il a créé, puis dirigé pendant près de 20 ans l'association Semailles en zone verte d'Avignon à proximité de Montclar.

Devenu au fil du temps un militant de l'économie sociale et solidaire en tant que levier d''insertion sociale dans les quartiers défavorisés, il est devenu le Président du réseau Jardins de Cocagne qui réunit une centaine de jardins similaires à Semaille dans la France entière. Puis il a pris sa retraite en 2015.



Selon lui : "L'agriculture renvoie à ce qui fait l'essence de la vie. Et c'est ce rapport fort entre l'homme et la nature qui permet au travail de la terre de donner d'excellents résultats en matière de réinsertion sociale".