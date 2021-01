60- La pauvreté est dure à vivre face à l'indescence d'un étalage de richesses

Jacques POULY à 68 ans. Il a créé, puis dirigé pendant près de 20 ans l'association Semailles en zone verte d'Avignon à proximité de Montclar.

A la fin de sa carrière il a présidé le réseau Jardins de Cocagne qui réunit 120 jardins similaires à Semailles qui luttent contre l'exclusion en offrant un travail agricole pour produire et vendre des légumes bio à leurs adhérentst.



"Résister à la société de consommation peut donner du sens à la vie ... tout comme écouter et soutenir ceux qui vivent en dessous de seuil de pauvreté car c'est dans le coeur qu'ils ont la richesse et la sensibilité".