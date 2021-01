61 - Vivre suppose d'être ouvert et disponible à la beauté de l'instant

Christine FABREGUETTES à 77 ans. Elle pratique la peinture, la calligraphie orientale et la poésie.

Fille d'un père chirurgien et d'une mère infirmière elle avait pourtant poursuivi des études d'infirmière avant de décider d'intégrer comme postulante une communauté de religieuses dominicaines à Montpellier.

Mais elle a quiité le couvent avant de prononcer ses voeux :

"il n'était pas possible que quelqu'un décide à ma place ce qui est important pour moi".

"Je vis dans le présent et j'ai toujours pris les trains qui passaient quand ils passaient..."