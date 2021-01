62 Seule ma liberté de recherche artistique compte, il m'importe peu d'en vivre

Christine FABREGUETTES a découvert la calligraphie auprès du maître Coréen Ung-No Lee, qui l'a initiée Porte des Lilas à Paris dans les années 70.

"On n'aurait pas pu me faire un plus beau cadeau... l''ambiance de l'atelier était studieuse : on n'entendait pas une mouche voler".

"La calligraphie extrême orientale a ceci de particulier qu'elle crée un lien entre des caractères et la nature. Et c'est de ce lien que se dégage un sens à travers des formes et le geste de l'artiste."