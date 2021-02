63 - La poésie est une qualité de l'existence qui s'exprime de multiples façons

Depuis plus de 40 ans Christine FABREGUETTES a fait de la calligraphie extrême oriantale sa passion. Elle peint, elle enseigne, et elle expose jusqu'en Corée du Sud.

"Je pratique un art d'aujourd'hui qui se nourrit de 2 cultures : la mienne occidentale, et l'autre extrême orientale qui m'a séduite. Et je transmets cet art dans iune optique de création contemporaine".