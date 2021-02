64 - Il n'y a pas de démarche artistique sans dimension spirituelle

Christine FABREGUETTES a découvert la calligraphie chinoise il y a plus de 40 ans. Elle exprime avec son pinceau sur la toile les émotions qu'elle ressent dans la contemplation de la nature ou bien dans la poésie.

"L'artiste ne fabrique pas des objets, il désire faire partager son étonnement et son émerveillement face à la création et à la vie".