65- "Il faut accepter le destin qui se présente et tout faire pour le bonifier"

Frédéric BON a 61 ans.

Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans qu'il a créé son explotation agricole pour produire en bio dres fruits et légumes, guidé par sa double envie de cultiver la terre et de le faire dans le respect de la nature.

" Je pense qu'en matière d'écologie, au delà d'un phénomène de mode bien réel, on assiste quand même à un changement en profondeur des mentalités qui n'en est aujourd'hui qu'à son début"