67- Dès l'école un professeur d'agronomie ma transmis sa conviction pour le bio

Frédéric BON a 61 ans et il exploite une propriété agricole à Chateaurenard.

Il l'a créée de toutes pièces à l'âge de 50 ans en quittant sa fonction de de directeur commercial d'une société productrice de semences.

Il a immédiatement choisi de produire exclusivement en bio des légumes et des fruiits.

" Je n'avais aucune compétence en bio et dès la 1ère année ma première production de salades a été ravagée par les pucerons. Mais ma détermination et surtout mon envie ont pris le dessus sur mes doutes et ma peur confronté que j'étais à un changement de vie dans lequel j'engageais toute ma famille".