69 - "Accepter sa fragilité et celle des autres : ça vient avec la maturité"

Philippe VERDIER a 60 ans.

Lorsqu'il était jeune marié étudiant à Sup de Co il rêvait avec sa jeune épouse de partir faire de l'humanitaire en Afrique.

Mais les circonstances de la vie en ayant décidé autrement il travaillera dans le marketing pendant 30 ans.

C'est en 2014, suite à l'appel léphonique d'un ami qu'il accepte de postuler à la fonction de Directeur du "Moulin de l'Auro" à l'Isle sur la Sorgue qui accueille et accompagne des adultes handicapés mentaux.

"La douceur et la tendresse sont un chemin important pour construire une nouvelle humanité, et les personnes atteintes d'un handicap savent nous l'enseigner."