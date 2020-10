7 et 18 % : les demandes de RSA en forte hausse dans le Var et les Alpes-Maritimes

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité actif a fortement augmenté dans ces deux départements au cours du premier semestre de 2020. Les Conseils départementaux doivent revoir leur budgets pour assurer ces nouvelles dépenses.

C'est un autre signe d'une précarité grandissante : après les files d'attente qui s'allongent devant les centre de distribution d'aide alimentaire, le recours de plus en plus nombreux au RSA. Dans le Var, 34 000 foyers vivent désormais avec les minima sociaux, soit 2 350 de plus qu'en 2019. Dans les Alpes-Maritimes ils sont 26 000, soit 4000 de plus que l'année dernière. Une hausse exceptionnelle pour Camille Morini, le Directeur de l'Insertion des Alpes-Maritimes. "La tendance lors des deux années précédentes dans le département était à la baisse constante du nombre de bénéficiaires."

Même inquiétude dans le Var, ou Karine Dissard, Directrice du Développement Social et de l'Insertion prévoit une dégradation de la situation. "Si l'activité économique ne repart pas et si des entreprises venaient à fermer, plus de personnes vont basculer dans les minimas sociaux ", prédit-elle.

De 183 millions à 216 millions d'euros

D'ailleurs le Conseil Départemental du Var vote aujourd'hui un nouveau budget dédié à la solidarité pour compenser cette augmentation. Il doit passer de 183 millions à 216 millions d'euros. Dans les Alpes-Maritimes c'est chose faite : le budget consacré au RSA est passé de 132 à 150 millions.

Cet envol des dépenses liées au RSA n'est pas propre à ces deux départements. Partout en France on observe la même situation. Dans le Bas- Rhin les bénéficiaires des minima sociaux ont augmenté de 14%, en Corrèze de 16 % et en Seine-Saint-Denis de 11% . Certains présidents de Département demandent même à l'Etat de mettre la main à la poche pour les aider à assumer ces nouvelles dépenses.