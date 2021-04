70- J'admire profondément notre pape que je sens libre et habité par Dieu

Philippe VERDIER a 60 ans

Après une expérience professionnelle de 30 ans dans le marketing puis dans le conseil en entreprises, en 2014 il a accepté en accord avec sa famille de prendre un virage professionnel total en devenant directeur du Moulin de l'Auro, association membre de l'Arche qui permet à des adultes handicapés mentaux de vivre et de travailler ensemble.

"Nous aspirons tous au bonheur, quels que soient nos souffrances ou nos handicaps. Et c'est grace au soutien des autres : de son conjoint, de sa famille, de la communauté et de la prière, qu'on retrouve un jour l'espérance."