72- A l'Arche nous témoignons de la beauté du monde avec des gens différents

Philippe VERDIER à 60 ans et il dirige le Moulin de l'Auro à L'isle sur la Sorgue, association membre de la communauté de l'Arche qui accueille des personnes en situation de handicap mental.

"Il faut accepter d'entrer en relation avec l'autre non pas sous l'angle de la compassion mais d'égal à égal pour comprendre qu'il peut m'apporter autant sinon plus que ce que je peux moi-même lui apporter".