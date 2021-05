76- La peinture est aujourd'hui pour moi une louange à la vie, comme une prière

Monique Bougnas a 71 ans, elle est artiste peintre.

Le dessin et la peinture l'ont accompagnée durant toute sa vie, pour exprimer ses joies mais aussi ses souffrances, en particulier lorsqu'elle luttait contre la maladie dans une chambre d'hôpital.

Dans son atelier "La grappe d'Art" aux Vignères, elle consacre désormais beaucoup de temps à enseigner son art, et à communiquer sa sensibilité à la beauté de la nature.

"Les épreuves de la vie nous rendent plus forts si nous savons pardonner aux autres et nous pardonner aussi à nous mêmes"