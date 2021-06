77- Les amis ce sont ceux que l'on appelle et dont on prend soin

Marie MASSON FAUCHIER a 41 ans. Elle est infirmière à l'hôpital Henri DUFFAUT à Avignon depuis l'âge de 24 ans.

"Dès l'enfance j'ai choisi de devenir infirmière pour aller les autres et les aider.

Et aujourdhui avec mes presques 20 ans d'expérience à l'hôpital je trouve toujours que c'est un des plus beaux métiers et je l'aime".