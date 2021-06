79- "Je vis ma foi comme une joie et une paix intérieure"

Marie MASSON FAUCHIER a 41 ans.

Epouse, mère de famille et infirmière à l'hôpital d'Avignon elle enseigne depuis 2011 le catéchisme à la paroisse de Rognonas.

"On fait percevoir aux enfants que les temps de silence et de prière permettent de ressentir le bonheur lorsqu’on a fait le bien autour de soi".