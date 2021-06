80- "Communiquer avec ses enfants ça les aide à grandir harmonieusement"

Marie MASSON FAUCHIER a 41 ans.

Mariée et mère de 3 enfants, elle est infirmière à l'hôpital Henri DUFFAUT d'Avignon, et elle enseigne le catéchisme aux enfants de la paroisse à Rognonas.

"Savoir prendre des engagements et les mener au bout, c'est essentiel nous dit-elle pour profiter pleinement de la vie".