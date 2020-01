Accior, un cabinet d'expertise comptable vendéen en plein développement 1

Né en 2014 de la fusion de 2 cabinets d’expertise-comptable, et rejoint en 2015 par un troisième, Accior est devenu l’un des principaux acteurs vendéens dans le domaine de l'expertise-comptable et du commissariat aux comptes. Le groupe, qui compte aujourd’hui 6 associés, plus de 80 collaborateurs et 1 800 clients, s’est notamment spécialisé dans l’Hôtellerie de Plein air. Toute cette semaine, Fanny Brevet s’entretient avec Olivier Charrier, président d'Accior.