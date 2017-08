''Actimodul'' Sandra Lapierre dirigeante de la société

Sandra Lapierre est une jeune chef d'entreprise. Avec son associé, elle dirige depuis 7 ans la société : ACTIMODUL, une société qui fabrique des structures modulaires métalliques aux usages très variés.



Peut être est-ce même l'avenir de la construction dans les années à venir, si l'on pense à la raréfaction des terrains constructibles et à l'augmentation de la population sur notre bonne vieille planète.

Sandra Lapierre et ACTIMODUL sont donc les invités de ce début de semaine consacrée à Chavanay, un village très dynamique situé entre Rhône et Pilat.