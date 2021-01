Activ'Inside : doper sa mémoire

Activ'inside, une PME qui travaille avec le CNRS, l'Inserm et plusieurs académies internationales spécialisées dans les neuro-sciences, a mis au point un procédé d'extraction entièrement bio, qui n'utilise que de l'eau. On retrouve ses actifs végétaux dans des compléments alimentaires vendus en parapharmacie. Activ'Inside vient de lever 4 millions d'euros pour se renforcer à l'international et investit 16 millions dans un site de production en Gironde.

