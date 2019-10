ADA (Association du Domaine de l'Asnée)

Propriété du diocèse de Nancy, le Domaine de l'Asnée abrite la Maison diocésaine, l'Ehpad Villa Saint-Pierre-Fourier, et aussi une grande maison d'accueil offrant de larges possibilité de location d'espaces, et services utiles pour l'organisation de congrès, conférences ou séminaires... C'est l'Association du Domaine de l'Asnée, ADA, qui gère cet ensemble dirigé par Matthieu Vergeot et son Président Georges Vaney.