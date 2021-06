Adela Barbulescu : Emoface, apprivoisons les émotions et les différences

Dès sa thèse en informatique à l’INRIA sur les avatars 3D expressifs à partir d’intelligence artificielle, Adela Barbulescu souhaite que sa recherche soit commercialisable et utile à la société.

Sa rencontre avec la Société d’Accélération de Transfert de Technologie (SATT) Linksium lui permet de franchir le pas de la recherche à la startup. Elle rencontre son associée, une designer graphique sensibilisée à l’autisme, et cible son projet sur l’apprentissage socio-émotionnel : c’est l’incubation de Emoface.

Emoface propose une application ludique pour reconnaître les émotions dans leur contexte, à l’usage des enfants autistes. Avec Emoface, ces enfants apprennent sereinement en jouant sur leur tablette à reconnaître joie, peur, tristesse, dégoût, surprise… et à apprivoiser ces émotions dans leur contexte. Pour les parents ou les orthophonistes, c’est un nouvel outil beaucoup plus riche et interactif que les illustrations utilisées habituellement.

Très vite, le concept est validé par les beta-tests, le projet intéresse les partenaires, l’application est mise en ligne, les essais cliniques se mettent en place, les premières récompenses arrivent. L’équipe peut désormais se mettre en place et, déjà, concevoir l’étape suivante.

Adela se réjouit que sa jeune entreprise mobilise l’innovation technique au profit de l’intégration des personnes à troubles du spectre autistique. Elle souhaite aussi que le grand public apprenne à accepter les différences de perception afin que notre société bénéficie de la diversité.