Agir pour accompagner les métiers sous tension

Avec Paul Arcker, président de l’AMESTE (Association Mosellane d’Enseignement Scientifique, Technique et Economique)

Grand Est Eco va aujourd’hui à la rencontre d’une personne qui a beaucoup marqué la vie du monde économique de notre région, en l’occurrence Paul Arcker, ancien chef d’entreprise aux multiples fonctions électives et sociales tout au long de sa carrière : il a été notamment Président du MEDEF Moselle de 2008 à 2018 pour ne citer que cette casquette. C’est aujourd’hui en tant que président de l’AMESTE (L’association Mosellane d’Enseignement Scientifique, Technique et Economique), qu’il a accepté de nous rencontrer.



Paul Arcker est également à ce jour, notamment président de la Fondation des Hôpitaux privés de Metz.

Merci Paul Arcker, d’avoir accepté de venir nous présenter la mission que s’est donnée l’AMESTE afin d’accompagner d’une certaine manière les structures de l’apprentissage et de l’alternance notamment autour des métiers sous tension.