Alain Chapuis , PDG de Combeing

Installée à Montrond-les-bains, l'entreprise Combeing conçoit et fabrique des modules adaptables vous permettant d'aménager rapidement et simplement votre véhicule pour des usages spécifiques, en particulier pour le tourisme, les loisirs et les voyages. Pas besoin d'outils, les modules s'installent très facilement et sont transférables dans un autre véhicule lorsque vous désirez en changer !

L'entreprise a fait le choix fort de travailler avec des personnes en situation de handicap qui sont soit directement intégrées dans l'entreprise soit par l'intermédiaire de deux ESAT de notre région.

Alain Chapuis, son PDG, nous fait découvrir Combeing, il est au micro de Jean Duverger.