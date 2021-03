Alain Flipo : L'avenir des métiers de la mobilité

Alain Flipo est le directeur général de la division « Driver service » chez Mobivia, leader européen des équipements et maintenance de voitures.

Alain Flipo a aujourd’hui 50 ans et dirige la division « Driver service » du groupe Mobivia, qui inclut des marques bien connues comme Norauto ou Midas. Il opère dans 15 pays, avec 20 000 collaborateurs et génère près de 3 milliards d’euros de CA !



La dimension humaine qui le caractérise est pour lui un facteur clef de réussite.



Il va nous raconter sa vision sur comment nous allons nous déplacer dans 10 ans, mais aussi nous parler de big data, qui joue un rôle de plus en plus stratégique dans ses métiers.