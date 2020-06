Alexandre Fassi : "Pour des des territoires connectés"

Alexandre Fassi a le parcours louvoyant de ceux qui cherchent le sens plus que la carrière. S’il a commencé dans le monde culturel, il s’est passionné pour le développement local, pas celui de livres et des dossiers, celui du terrain et des acteurs. Il a traversé l’économie sociale et solidaire, l'économie culturelle et engagée, classique et territoriale pour devenir l’animateur de Cap au Nord, une association de 250 petites et moyennes entreprises dans ce qu’il ne faut plus appeler "quartiers nord" mais "territoire nord".

Il a vécu la pandémie en lien avec des entrepreneurs souvent en grande solitude. Et cette crise l’a conforté dans sa conviction que l’avenir est aux territoires connectés, aux espaces où l’on se parle aux lieux qui permettent d’agir ensemble.