Alexis QUESNEY : La livraison du dernier kilomètre, un enjeu pour le e-commerce

La livraison se transforme. Les consommateurs ne sont plus simplement à la recherche de rapidité ou de prix compétitifs. Ils souhaitent une expérience personnalisée, fluide, qui s’adapte à leurs contraintes et à leur mobilité.

Le confinement a clairement accéléré cette révolution. A défaut de pouvoir accueillir le client, le commerce a dû se mettre en mouvement pour aller à sa rencontre.

Woop, start-up nordiste créée en 2018, s'inscrit dans cette mutation en intervenant sur la délivrance, qui incarne le dernier maillon, l’aboutissement de l’expérience client.

Sa plateforme technologique agrège et orchestre l'ensemble des offres de livraison suivant différents critères (prix, délai, impact carbone, ...) et permet aux marques de se rapprocher de leurs

clients digitaux. Plongée au coeur de ces nouveaux enjeux de l'économie et de la distribution.