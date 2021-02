Alice Rouquette d'XY Verticale

Dominique Mucchielli reçoit Alice Rouquette co- fondatrice de XY vertical , Solution digitale de gestion des notes de frais

Au départ un parcours classique de chef d’entreprise pour cette aixoise. Ecole de commerce, quelques années dans des grands groupes dans des domaines divers tels que l’organisation, le pilotage de projets mais surtout en RH.

En 2017, création de XY vertical autour de la gestion des notes de frais

Qui n’a pas un jour pesté contre sa note de frais à faire, souvent en urgence, en courant après ses factures, facturettes perdues au fonds d’une poche, devenues illisibles ou définitivement égarées. Dans tous les cas, du temps perdu et inutilement perdu.

XY Vertical c’est la solution digitale téléphone, tablette, ordinateur 0 papier, solution souple pour tout le monde, celle ou celui qui entre les données et celle ou celui qui les reçoit

Une gestion des frais 100% digitale de la capture à l’archivage légal

Une satisfaction collaborateur qui gère au fur et mesure ses notes de frais. Prendre ses justificatifs en photo, duplication du récurrent, calcul des kms, dépenses automatiquement créés, contrôlées, et valideurs automatiquement informés, règles et barèmes respectés, justificatifs conservés sur la durée

La solution s’adapte à toutes les organisations, offre gains de temps, maîtrise des dépenses, facilité d’utilisation

https://xyvertical.com/

Appli sur Android et IOS