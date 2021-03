Amina Ben Yelles - AEQUO

Portrait d'Amina Ben Yelles, jeune dirigeante de l'entreprise numérique AEQUO, hébergée par l’incubateur du Pôle innovation de Saintes. Elle s'est vue remettre le grand prix de l'innovation sociale décerné par la Chambre Régionale d'Economie Sociale et Solidaire et la CDA de Saintes pour le projet Signmove, qui facilite l'accès à l'éducation routière pour les personnes sourdes et malentendantes.