Anaik - Frédéric Delloye

Depuis 45 ans, Anaïk, entreprise basée à Villeneuve d'Ascq, conçoit et fabrique des cadeaux promotionnels pour de grandes marques internationales (Groupe LVMH, L’Occitane, Groupe Rocher). Dans un secteur où les produits,

fabriqués en grandes quantités et importés le plus souvent d’Asie, utilisent des ressources fossiles ou des matières gourmandes en eau, Anaik a dès 2002 fait de la RSE son fer de lance. Utilisation de coton recyclé ou de bioplastique, mise au point d’une filière tracée du recyclage de bouteilles plastiques en un tissu polyester 100% recyclé, instauration d’une démarche zéro carbone...

Aujourd’hui, 50% des collections Anaik sont conçues dans une démarche vertueuse.

Pour aller encore plus loin, Anaik a décidé de devenir Entreprise à mission. Avec un engagement fort : Générer un impact positif et durable sur les personnes et la planète dans le secteur de la promotion.

Frédéric Delloye, son directeur général, est notre invité pour nous expliquer la raison de cette démarche portée par toutes les équipes de l'entreprise.

Pour rappel : devenir une "entreprise à mission", c’est une démarche contenue dans la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE. Elle est destinée à faire grandir les entreprises françaises et repenser la place des entreprises dans la société