Angélique Jsan : usiner sa vie de couple

En reprenant en 2008 l’entreprise G.E.M à Voiron, Angélique Jsan et son mari se lancent dans une aventure industrielle en pleine crise financière. Douze ans plus tard, l’entreprise fait vivre 35 salariés en tant que fournisseur de rang 2 de Volkswagen par ses activités d’usinage. G.E.M investit chaque année dans des machines numériques pour honorer les engagements stricts de fiabilité et de qualité, mais aussi dans l’ergonomie des postes de travail, ce qui ouvre des opportunités aux femmes dans l’industrie.

G.E.M forme puis recrute des jeunes sans qualifications préalables. Après le chômage partiel occasionné par la pandémie, le travail posté retrouve des couleurs. Voir une Golf et penser qu’on a une chance sur deux d’en avoir fabriqué le moyeu arrière peut donner du sens à la routine du travail sur de grandes séries. Lorsqu’ils sont déterminés, les opérateurs saisissent les occasions de progresser vers les métiers de régleurs ou de contrôleurs. Pour ceux qui quittent l’entreprise, justifier d’une expérience industrielle réussie en PME ouvre des portes. Ceux qui restent, parfois depuis 35 ans, contribuent à la stabilité des équipes.

Pour le couple dirigeant, l’entreprise est omniprésente dans la vie personnelle. Malgré les soucis, travailler à deux en confiance est une joie. C’est aussi une liberté lorsqu’on élève ses enfants, à qui on peut d’ailleurs transmettre cette expérience de vie.

Peut-être inspirée par l’engagement civique de ses parents, charcutiers dans le Nord et actifs en leur temps dans des organisations professionnelles, Angélique Jsan s’est engagée à la CPME, l’organisme qui accueille les dirigeants des petites et moyennes entreprises et leur évite la solitude. Angélique Jsan représente la CPME à la CCI, pour faire entendre la voix d’entrepreneurs comme elle et son mari.