Anne Vandenberghe, jeune-pousse entrepreuneriale

Après une carrière professionnelle dans l'informatique et l'enseignement, cette amoureuse de la flore sauvage commercialise le fruit de ses cueillettes et partage sa passion au plus grand-nombre.



La conversion à l’entrepreneuriat n'a pas été une évidence. Accompagnée par la SCOP Crescendo, elle aura attendu une année avant avant de pouvoir dégager un salaire. Ellea pu ainsi apprendre toutes les facettes du métier d'entrepreneur: pas facile, mais passionnant.