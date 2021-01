Arnaud Rousseaux Directeur General du groupe Orchidées

Le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie se situe à 1 350 000 personnes. La hausse serait de plus de 20 000 personnes/an et va s’accélérer à près de 40 000 personnes entre 2030 et 2040

Arnaud Rousseaux fait le constat que la France adopte une approche trop « sanitaire » de la vieillesse et trop segmentée entre le « domicile » et « l’EHPAD ».

alors que le modèle EHPAD est de plus en plus décrié, il y a lieu de décloisonner

Avec la loi "grand age et autonomie" de 2019, un véritable changé commence à s'opérer.