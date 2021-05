Arnaud SENLIS, enchanteur de nos jardins

ALICE'S GARDEN, basée à WAMBRECHIES, ce sont 90 collaborateurs, 3 filiales en EUROPE.

Spécialiste du grand import, l'entreprise concoit ses gammes de produits auprès de ses usines partenaires, la plupart asiatiques et les distribue exclusivement en ligne et à partir de son show room à WAMBRECHIES.

ALICE'S GARDEN est devenu de manière fulgurante, le leader français de la vente sur internet de mobilier d’extérieur (salons de jardin, barbecues, parasols, trampolines, tentes et serres)

ALICE'S GARDEN est à la fois une organisation et une marque.

Vitalité, bienveillance confiance et agilité sont les marqueurs d’ALICE'S GARDEN,...fort à parier que ce sont aussi celles d'Arnaud Senlis.