A la rencontre d’une jeune créatrice d’entreprise dans le monde de l’immobilier…. Marie-Agnès Pineau vient d’ouvrir à Orléans sa première agence mais elle voit plus grand et va installer son enseigne ARTHURIMMO.COM en centre ville de Tours, au cours du second semestre 2019. Découvrez dans son intervention son appel pour une recherche de collaborateur(rice)s dans les mois à venir.



Encore un très beau moment de radio où se mêlent persévérance et bienveillance !