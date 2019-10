Assemblée Générale de l'Ordre des experts comptables

C'est une première dans l'histoire de l'ordre des experts comptables, le 20 septembre dernier avait lieu l'Assemblée Générale des 2 régions Bretagne et Normandie au Mont Saint Michel. Plus de 1500 professionnels de l'Ordre des experts comptables se sont réunions pour échanger et partager entre confrères autour de la thématiques : "le bien être au travail".

Tout au long de cette semaine, nous vous proposons une rencontre avec les différents acteurs de l'Ordre que nous avons rencontré sur place. Nous commençons par une rencontre avec Charles René Tandé, Président du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts comptables qui nous fait un tour d'horizon sur l'actualité de la profession et les enjeux de son évolution.